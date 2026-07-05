L’Azteca, noto come uno degli stadi più iconici, è stato teatro di partite importanti. L’allenatore ha scelto Kane e Bellingham come titolari per la prossima gara. La struttura mantiene il suo fascino e la sua reputazione leggendaria nel calcio. La partita si svolgerà in un ambiente considerato una vera e propria fortezza calcistica.

Più che uno stadio, una fortezza. L’Azteca è un impianto mitico, un luogo dell’anima per chi ama il calcio. Ancora oggi racconta storie bellissime vissute tanto tempo fa. Italia-Germania 4-3 nel 1970, la mano de Dios nel 1986: non si finirà mai di parlarne e non è un caso che quelle partite abbiano avuto uno sviluppo leggendario proprio in questo stadio. Se lì gioca il Messico, però, l’arena incantata e affascinante si trasforma in una fortezza inespugnabile o quasi. Su 88 incontri disputati all’Azteca, il Messico ne ha persi solo due, con 69 vittorie e 17 pareggi. Limitandoci alle sfide dei Mondiali, in dieci gare il Tricolor non è mai stato sconfitto (otto vittorie e due pareggi) e in otto non ha preso gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inghilterra, è l'ora dei campioni: Tuchel punta su Kane e Bellingham all'Azteca

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