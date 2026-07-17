Secondo un'affermazione di un ex presidente degli Stati Uniti, il governo cinese avrebbe cercato di influenzare le elezioni del 2020 favorendo il suo avversario, Biden. L'ex presidente sostiene di possedere prove a supporto di questa accusa. Inoltre, si riferisce a un tentativo cinese di individuare giornalisti statunitensi che avevano criticato il presidente, offrendo loro ingenti somme di denaro per scrivere articoli critici, senza preoccuparsi del contenuto.

(Agenzia Vista) Usa, 17 luglio 2026 "Il Governo cinese ha cercato di individuare giornalisti statunitensi che avevano espresso giudizi negativi sul presidente degli Stati Uniti, offrendo loro ingenti somme di denaro affinché scrivessero il maggior numero possibile di articoli critici nei suoi confronti, senza curarsi del contenuto di tali scritti. Pechino voleva che il presidente perdesse le elezioni successive; il motivo per cui desideravano la mia sconfitta era che sapevano che avevo compreso le loro manovre: avevo imposto loro dazi per miliardi e miliardi di dollari e avevo costruito la forza militare più potente al mondo. Disponiamo della forza militare più potente del pianeta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump su elezioni 2020: La Cina voleva far vincere Biden, ho le prove

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