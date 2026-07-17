In un discorso pubblico, un ex presidente ha accusato la Cina di aver manipolato le elezioni del 2020, sostenendo che ci siano stati brogli finalizzati a favorire la vittoria di un candidato. L’intervento è avvenuto a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e si concentra sull’affermazione che la Cina avrebbe sottratto voti attraverso presunti furti elettorali. L’ex presidente ha inoltre affermato che bisogna prendere misure per difendersi da tali presunti tentativi di interferenza.

Roma, 17 luglio 2026 – Brogli elettorali perpetrati dalla Cina per far vincere Joe Biden. E’ l’accusa che Donad Trump lancia nel discorso alla nazione, guarda caso, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato (midterm). Un discorso nel quale ha solo marginalmente parlato di Iran. “Le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate”. Lo ha denunciato Donald Trump nel corso del suo discorso alla nazione, assicurando agli americani che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le midterm di novembre dalle “scioccanti debolezze” emerse. Davanti alla telecamere, il presidente ha accennato brevemente all' Iran e all'economia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Brogli alle elezioni, Trump attacca la Cina: “Nel 2020 furto per far vincere Biden. Dobbiamo difenderci”

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