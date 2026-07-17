Donald Trump ha affermato di possedere prove che indicano un complotto internazionale, con la Cina coinvolta, per favorire la vittoria di Biden alle ultime elezioni. In un discorso pubblico, ha anche dichiarato di non temere le prossime elezioni di midterm, ritenendo di poterle vincere. Tuttavia, ha aggiunto che si riserva il diritto di giustificarsi nel caso di una sconfitta.

Dice di non temere le elezioni di midterm perché convinto di vincerle. Eppure, in queste ore, Donald Trump sembra mettere le mani avanti, così da potersi giustificare in caso di sconfitta. Durante il suo discorso alla nazione, riferendosi al sistema elettorale, ha spiegato che “le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vengano rubate”, aggiungendo che lavorerà con le autorità locali per mettere al sicuro le consultazioni di novembre dalle “scioccanti debolezze” emerse. Per continuare ad avere un Paese libero e indipendente, “dobbiamo avere un sistema di voto sicuro e affidabile. Quello che abbiamo ora è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza”, ha tuonato Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump denuncia un complotto internazionale sul voto: “La Cina voleva far vincere Biden, ho le prove”

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DENUNCIADO POR GOLPISMO | GIRO DE NOTÍCIAS com Thiago Suman e Luiz Portinho

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3. Hazem Qassem, con un drone, che ha colpito il veicolo su cui Qassem viaggiava con un compagno, Mohammed Al-Fayoumi, rimasto ucciso. Ma è Israele che denuncia il complotto iraniano per uccidere Trump. Continuano ad attribuire agli altri quel che in x.com

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Fonti riferiscono che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un complotto iraniano per assassinare Trump [Traduzione] reddit