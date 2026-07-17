Trump | Sistema elettorale vulnerabile 278mila stranieri hanno votato illegalmente

Donald Trump ha affermato che 278.000 stranieri hanno votato illegalmente nelle ultime elezioni. Durante un discorso trasmesso in prima serata, ha denunciato che il sistema elettorale è vulnerabile e che ci sono state irregolarità nei voti. Il suo intervento si concentra sull'affermazione di voti illegali e sulla presunta fragilità del processo di voto. Non sono stati forniti dettagli o prove concrete a supporto delle accuse.

Donald Trump è tornato a sollevare dubbi sui risultati delle elezioni passate in un discorso alla nazione mandato in onda giovedì sera in prime time. Il presidente Usa ha puntato il dito contro quelle che ha definito falle nel sistema di voto e annunciato la diffusione di documenti precedentemente secretati, relativi alle elezioni del 2020 e del 2018. “Secondo un’analisi del Dipartimento per la Sicurezza Interna, basata sugli elenchi elettorali statali e sui registri pubblici, sono stati individuati circa 278.000 non cittadini registrati per votare alle elezioni federali”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che “il numero reale è in realtà molto più elevato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump EXPLODES as Iran War ENGULFS HIM

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