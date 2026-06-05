Il voto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. In risposta, l’ex presidente ha criticato pubblicamente alcuni membri del suo partito, definendoli “cattivi e antipatriottici” per aver sostenuto questa decisione. La risoluzione rappresenta un passo formale per il ritiro militare, senza ancora indicare una data precisa.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La Camera ha approvato la risoluzione con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con quattro repubblicani che hanno votato a favore insieme ai democratici. La risoluzione, adottata grazie all’appoggio di quattro membri del partito repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l’approvazione del Senat o. “Questo è un messaggio forte e inequivocabile a Donald Trump, a nome del popolo americano: è giunto il momento di porre fine alla sua guerra di scelta in Iran, profondamente impopolare e illegale”, hanno scritto su X i membri democratici della commissione esteri della Camera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump va contro i Repubblicani che hanno votato per il ritiro dall’Iran: “Sono cattivi e antipatriottici”

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Donald Trump blasts Republicans who voted against him in war powers resolution

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