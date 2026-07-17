Durante un discorso televisivo, un ex presidente ha affermato che la Cina ha rubato i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, definendola la più grande violazione della storia. Ha inoltre dichiarato che il sistema elettorale degli Stati Uniti è vulnerabile. Le dichiarazioni sono state rivolte alla nazione, con l’intento di mettere in discussione i risultati delle elezioni passate e di puntare il dito contro Pechino.

Un discorso alla nazione, in prima serata, per sollevare – ancora una volta – dubbi sui risultati delle precedenti elezioni e per puntare il dito contro la Cina, accusandola di avere effettuato ” la più grande violazione di dati elettorali della storia”. Donald Trump torna a parlare della voto del 2020 (quello che vide trionfare il democratico Joe Biden ) tirando in ballo Pechino: “Documenti recentemente declassificati rivelano che, nel corso di diversi anni a partire dal ciclo elettorale del 2020, la Repubblica Popolare Cinese ha perpetrato quella che si ritiene essere la più grande violazione di dati elettorali della storia, acquisendo illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump contro la Cina: “Ha rubato i dati di 220 milioni di elettori Usa, è la più grande violazione della storia. Nostro sistema elettorale è vulnerabile”

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Trump claims China STOLE 220 million US voter files | On Balance

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