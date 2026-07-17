trump rispolvera la grande bugia

Trump ha riproposto la teoria della “grande bugia” in un intervento pubblico, sostenendo che le elezioni siano state truccate. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione politica e ha suscitato reazioni tra sostenitori e oppositori. La teoria, già discussa in passato, ora torna al centro del dibattito pubblico. La questione viene affrontata senza ulteriori dettagli o verifiche ufficiali, concentrandosi sulle affermazioni dell’ex presidente.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. In un discorso caratteristicamente virato sul comizio e venato di recriminazioni, Trump non ha mostrato le prove inconfutabili su quell’elezione che continua ad ossessionarlo, limitandosi a desecretare una serie di documenti riservati che, ha preannunciato, dimostrano le “scioccanti vulnerabilità del nostro sistema elettorale (.) che lo espongono a livelli mai pensati di hackeraggio, sfruttamento e interferenze... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Perché TRUMP vuole la GROENLANDIA

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