Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il sistema elettorale, definendolo “compromesso” e chiedendo una riforma. Ha inoltre accusato la Cina di interferenze nelle elezioni e ha promosso l’approvazione del pacchetto legislativo chiamato “Save America Act”. Le dichiarazioni arrivano a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e sono accompagnate da richieste di modifiche alle procedure elettorali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente chiede l’approvazione del Save America Act. A pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare il sistema elettorale americano, definendolo “compromesso” e sostenendo la necessità di una profonda riforma. Nel corso di un discorso dalla Casa Bianca, Trump ha invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, una proposta di legge che punta a modificare le regole del voto negli Stati Uniti. Contestualmente ha annunciato la desecretazione di documenti d’intelligence che, secondo la sua ricostruzione, evidenzierebbero gravi vulnerabilità nell’infrastruttura elettorale del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Dayitalianews.com - Trump rilancia l’allarme sul sistema elettorale Usa: nuove accuse alla Cina e richiesta di una riforma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump prova a manipolare le elezioni di midterm

Notizie e thread social correlati

Trump contro la Cina: “Ha rubato i dati di 220 milioni di elettori Usa, è la più grande violazione della storia. Nostro sistema elettorale è vulnerabile”Durante un discorso televisivo, un ex presidente ha affermato che la Cina ha rubato i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, definendola la...

Trump denuncia un sistema elettorale “indifendibile” e accusa la Cina: “Rubati i nostri dati”Donald Trump ha nuovamente criticato il sistema elettorale statunitense, definendolo “indifendibile”.

Argomenti più discussi: Hormuz, il pedaggio di Trump rilancia lo scontro con l'Iran; Vertice Nato al via ad Ankara, Trump rilancia sul 5% per la difesa. Pressioni su Meloni alla vigilia; Trump nel mirino, Israele avverte Washington; Crosetto rilancia la difesa europea: La Russia è una minaccia, l'Italia rispetterà gli impegni Nato.

4 luglio: Trump celebra l’eccezionalità Usa e rilancia l’allarme sulla minaccia comunista x.com