Trump rilancia l’allarme sul sistema elettorale Usa | nuove accuse alla Cina e richiesta di una riforma
Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il sistema elettorale, definendolo “compromesso” e chiedendo una riforma. Ha inoltre accusato la Cina di interferenze nelle elezioni e ha promosso l’approvazione del pacchetto legislativo chiamato “Save America Act”. Le dichiarazioni arrivano a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e sono accompagnate da richieste di modifiche alle procedure elettorali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente chiede l’approvazione del Save America Act. A pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare il sistema elettorale americano, definendolo “compromesso” e sostenendo la necessità di una profonda riforma. Nel corso di un discorso dalla Casa Bianca, Trump ha invitato il Congresso ad approvare il Save America Act, una proposta di legge che punta a modificare le regole del voto negli Stati Uniti. Contestualmente ha annunciato la desecretazione di documenti d’intelligence che, secondo la sua ricostruzione, evidenzierebbero gravi vulnerabilità nell’infrastruttura elettorale del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Trump prova a manipolare le elezioni di midterm
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