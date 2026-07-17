Donald Trump ha nuovamente criticato il sistema elettorale statunitense, definendolo “indifendibile”. Ha anche accusato la Cina di aver rubato dati sensibili, sostenendo che le elezioni sarebbero state compromesse. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, in cui ha ribadito le sue posizioni sulle presunte vulnerabilità del sistema e sulle interferenze straniere.

Donald Trump torna ad attaccare il sistema elettorale americano e rilancia le accuse di vulnerabilità delle elezioni negli Stati Uniti. In un discorso alla nazione di circa 25 minuti, il presidente ha sostenuto che il meccanismo di voto sarebbe ormai «compromesso» e ha accusato la Cina di aver realizzato quella che ha definito «la più grande violazione di dati elettorali della storia americana». Dichiarazioni che hanno però incontrato lo scetticismo di diversi osservatori e media statunitensi. «Sistema elettorale compromesso». Nel suo intervento, Trump ha affermato che documenti dell’intelligence recentemente declassificati dimostrerebbero la fragilità del sistema elettorale americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Trump denuncia un sistema elettorale “indifendibile” e accusa la Cina: “Rubati i nostri dati”

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