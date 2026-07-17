trump punta il dito sulle interferenze cinesi ecco quali

Donald Trump ha accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni americane durante un discorso di 25 minuti nella East Room della Casa Bianca. Il discorso, inizialmente dedicato alla sicurezza del voto, si rivolgeva anche al Congresso e agli elettori repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. Trump ha puntato il dito contro la Cina senza fornire prove concrete, evidenziando le sue accuse pubblicamente.

Donald Trump torna ad accusare la Cina di aver interferito nelle elezioni americane. Lo fa dalla East Room della Casa Bianca, durante un discorso serale di venticinque minuti formalmente dedicato alla sicurezza del voto, ma rivolto anche al Congresso e agli elettori repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. Il presidente ha annunciato la declassificazione di alcuni documenti dell’intelligence che, a suo giudizio, dimostrerebbero l’esistenza di gravi vulnerabilità nel sistema elettorale statunitense. Il passaggio più rilevante riguarda la presunta acquisizione, da parte cinese, dei dati di circa 220 milioni di elettori americani: nomi, indirizzi e altre informazioni contenute nei registri elettorali. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Trump affronta il viaggio diplomatico più importante, quello in Cina da Xi Jinping

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