Pechino, 17 lug. (askanews) - La Cina replica al presidente statunitense Donald Trump sostenendo che le accuse di interferenze cinesi nel voto statunitense, fatte dall'inquilino della Casa Bianca durante un discorso alla nazione, sono "pura invenzione". "Le affermazioni in questione avanzate dalla parte statunitense sono pura invenzione e calunnie malevole, rivelatesi da tempo prive di fondamento. La Cina ha costantemente sostenuto il principio di non ingerenza negli affari interni, non ha alcun interesse per le elezioni statunitensi e non vi ha mai interferito", ha dichiarato Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa a Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Pechino replica a Trump: accuse interferenze cinesi "pura invenzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump attacca ancora Meloni: “Ha implorato per una foto”. La premier: “È una pura invenzione, sono allibita”Durante un intervento televisivo, Donald Trump ha affermato che la premier italiana avrebbe implorato per una foto.

Le accuse di Trump a Pechino riaprono il fronte della legittimità elettoraleTrump ha affermato che la Cina avrebbe violato il sistema elettorale americano nel 2020, rubando dati di 220 milioni di elettori.

Temi più discussi: Trump attacca la Cina e declassifica le indagini dei servizi: Vulnerabilità scioccanti nel voto; Trump e Meloni, dall'idillio alla rottura: cosa è successo; Pechino replica a Trump: accuse interferenze cinesi pura invenzione; La Groenlandia non è in vendita: la premier danese Frederiksen replica alle mire di Trump. Che incalza: È un grande problema per gli Usa - Il video.

Trump: 'Sistema elettorale a rischio brogli, Cina ha rubato dati'. Il presidente parla agli americani: Lavorerò per mettere al sicuro le midterm. Pechino replica: Sulle interferenze pure invenzioni #ANSA ow.ly/gqz050ZoNCQ x.com

Pechino replica a Trump: accuse interferenze cinesi pura invenzionePechino, 17 lug. (askanews) - La Cina replica al presidente statunitense Donald Trump sostenendo che le accuse di interferenze cinesi nel voto statunitense, fatte dall'inquilino della Casa Bianca dura ... libero.it

Cina: le accuse di interferenza di Donald Trump sono pure invenzioniPechino ha reagito con fermezza alle accuse di Donald Trump, definendo le affermazioni sulla compromissione dei dati elettorali pure invenzioni e calunnie malevole; la risposta è arrivata dal port ... notizie.it