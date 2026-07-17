Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che ci sono stati brogli elettorali e interferenze cinesi nelle ultime elezioni. Durante un discorso di circa 25 minuti, ha ripetuto di aver vinto le elezioni del 2020, nonostante le decisioni legali e le verifiche ufficiali.

Washington, 17 lug. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha denunciato brogli elettorali e interferenze cinesi nelle elezioni statunitensi, in un discorso alla nazione, durato circa 25 minuti, in cui ha ribadito con forza la sua tesi infondata di aver vinto le elezioni del 2020. "Non possiamo più assistere a un'elezione rubata", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca, durante l'intervento in prima serata, riferendosi alla sconfitta subita nel 2020 contro il democratico Joe Biden. Trump sostiene che le elezioni del 2020 siano state "truccate", sebbene oltre 60 azioni legali non abbiano portato ad alcuna sentenza che accertasse frodi tali da modificarne l'esito, e lo stesso Dipartimento di Giustizia non ne abbia riscontrate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Discorso alla nazione, Trump denuncia brogli e interferenze cinesi

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