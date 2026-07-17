(Agenzia Vista) Washington, 17 luglio 2026 "Recentemente abbiamo trovato un numero significativo di "burn bags" per informazioni e questo è un gruppo di sacchi che venivano usati per distruggere informazioni consegnati dal Presidente Barack Hussein Obama per essere bruciati, dovevano essere bruciati. Questi sacchi dovevano essere trattati a un livello diverso, da persone diverse, inceneriti e controllati, ma non è mai successo. Forse siamo stati fortunati. Crediamo che questo non sia stato fatto intenzionalmente, ma piuttosto a causa della grossolana incompetenza delle persone che avrebbero dovuto bruciare quei sacchi." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso alla nazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Trump: Obama aveva ordinato la distruzione di prove di frode elettorale del 2020

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: Obama aveva ordinato la distruzione di prove di frode elettorale del 2020

Notizie e thread social correlati

Trump accusa la Cina: “Nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia. Nostro sistema compromesso, ecco le prove”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la declassificazione di documenti che mostrano “vulnerabilità scioccanti” nel sistema elettorale...

Un giudice ha ordinato la rimozione del nome di Trump dal Kennedy CenterUn giudice negli Stati Uniti ha deciso che il nome del presidente Donald Trump deve essere eliminato dal Kennedy Center for the Performing Arts.

Temi più discussi: Colori - LA7; Trump chiede di continuare i controli in strada, dopo stop dell'ICE; Bokertov 9 luglio 2026; Da Rouhani e Biden l’impegno per salvare l’accordo nucleare.

Trump: Obama aveva ordinato la distruzione di prove di frode elettorale del 2020(Agenzia Vista) Washington, 17 luglio 2026 Recentemente abbiamo trovato un numero significativo di burn bags per informazioni e questo è un gruppo di sacchi che venivano usati per distruggere infor ... la7.it

L'ICE di Obama ha ucciso 67 persone, ma va bene perché è stato nell'arco di 8 anni e perché Trump ne ha uccisi di più. reddit

L’affondo di Obama sull'accordo tra Trump e l’Iran: Non possiamo bombardare per risolvere tuttoTerza spiegazione. Nel 2011 un Obama giustamente esasperato – aveva dovuto produrre il certificato di nascita, per i fanatici non era bastato – aveva fatto quello che i liceali fighissimi fanno con i ... lastampa.it