un giudice ha ordinato la rimozione del nome di trump dal kennedy center

Un giudice statunitense ha ordinato la rimozione del nome del presidente Donald Trump dalla denominazione del Kennedy Center for the Performing Arts. Il giudice ha stabilito venerdì che la sede di Washington DC non può essere rinominata senza l’approvazione del Congresso, bloccando anche la chiusura temporanea del centro durante i lavori di ristrutturazione previsti. Secondo l’ordinanza, il nome di Trump deve essere rimosso dalla denominazione dell’istituzione, dalla sua facciata, da qualsiasi altra segnaletica fisica o digitale e da qualsiasi materiale ufficiale entro 14 giorni. “Lo statuto del Kennedy Center — si legge nella sentenza del... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Judge orders President Trump can not rename Kennedy Center

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Un giudice sospende temporaneamente la chiusura del Kennedy Center e ordina che il nome di Trump venga rimosso dall'edificio reddit

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