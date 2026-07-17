Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la declassificazione di documenti che mostrano “vulnerabilità scioccanti” nel sistema elettorale nazionale. Nel suo discorso, ha accusato la Cina di aver compiuto nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia, sostenendo che il sistema statunitense fosse stato compromesso. Ha anche affermato di avere prove a supporto di queste affermazioni.

Il presidente degli Stati Uniti nel suo discorso alla nazione ha annunciato la declassificazione di documenti che rivelano "vulnerabilità scioccanti" del sistema elettorale statunitense. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Trump accusa la Cina: “Nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia. Nostro sistema compromesso, ecco le prove”

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