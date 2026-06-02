La Juventus mette in vendita i suoi gioielli | Bremer e Koopmeiners sacrificati per rifare la squadra

Notizia in breve

La Juventus ha deciso di mettere in vendita i difensori Bremer e Koopmeiners per finanziare operazioni di mercato. La scelta riguarda anche altri giocatori, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. La strategia prevede cessioni di calciatori considerati fondamentali, senza riserve. La società ha comunicato che la squadra sarà rivoluzionata e che nessuno sarà intoccabile, in vista della prossima stagione.