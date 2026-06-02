La Juventus mette in vendita i suoi gioielli | Bremer e Koopmeiners sacrificati per rifare la squadra
La Juventus ha deciso di mettere in vendita i difensori Bremer e Koopmeiners per finanziare operazioni di mercato. La scelta riguarda anche altri giocatori, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. La strategia prevede cessioni di calciatori considerati fondamentali, senza riserve. La società ha comunicato che la squadra sarà rivoluzionata e che nessuno sarà intoccabile, in vista della prossima stagione.
La strategia di mercato della Juventus per la prossima stagione si preannuncia drastica e priva di intoccabili. Secondo quanto rivelato dal giornalista Camillo Demichelis sulle colonne di TuttoJuve.com, la dirigenza bianconera si trova costretta a finanziare la campagna acquisti attraverso una serie di cessioni dolorose, che colpiranno non soltanto gli esuberi ma anche i pilastri dello spogliatoio. L’obiettivo della Continassa è garantire la sostenibilità economica del club senza rinunciare alla competitività, un incastro finanziario che impone la dolorosa necessità di sacrificare almeno due pezzi pregiati della rosa per accumulare il tesoretto necessario da reinvestire sui nuovi obiettivi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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