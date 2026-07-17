Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la Cina ha violato il sistema elettorale del 2020, ottenendo o sottraendo dati personali di 220 milioni di elettori. In un discorso di circa trenta minuti, ha definito questa azione come la più grande violazione mai avvenuta. La dichiarazione si concentra sull’accusa di un’attività di hacking e furto di informazioni sensibili legate alle elezioni.

In un discorso alla nazione di circa trenta minuti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la Cina di aver violato il sistema elettorale americano nel 2020, acquisendo o rubando dati personali di 220 milioni di elettori. Trump ha parlato della "più grave violazione al sistema elettorale nella storia" e dichiarato "compromesso" e " indifendibile " il sistema americano. Il presidente ha anche annunciato il rilascio di documenti che "provano" le sue accuse e sui quali si concentrerà l'attenzione dei media e degli esperti nei prossimi giorni. Le accuse di Trump, però, non appaiono al momento dettagliate: lo stesso presidente ha dichiarato che ordinerà all'intelligence e all'Fbi di indagare sulla Cina, un passaggio che farebbe supporre che al momento non c'è stata una indagine vera e propria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Trump accusa la Cina: "La più grande violazione del sistema elettorale di sempre. Siamo indifendibili"

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Trump acusa a China de la mayor filtración de datos electorales de la historia

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