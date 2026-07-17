Trump contro la Cina | Nel 2020 ha attuato la più grande violazione di dati elettorali della storia

Donald Trump ha dichiarato che nel 2020 la Cina ha attuato la più grande violazione di dati elettorali della storia, accusando Pechino di aver rubato informazioni e tentato di influenzare le elezioni negli Stati Uniti. Le affermazioni si riferiscono a presunte attività di cyberspionaggio e di interferenza digitale. Finora non sono stati forniti dettagli o prove ufficiali a supporto di queste affermazioni. Le autorità statunitensi non hanno commentato pubblicamente la questione.

Donald Trump punta il dito contro la Cina accusando esplicitamente Pechino di aver rubato dati elettorali e cercato di influenzare le elezioni passate negli Stati Uniti. Nel 2020, la Repubblica Popolare cinese ha attuato “la più vasta violazione di dati elettorali della storia”, impossessandosi dei registri degli elettori, ha affermato il presidente americano nel suo discorso alla nazione pronunciato giovedì sera. “La strategia del governo cinese contro gli Usa – afferma Trump – era incentrata sul minare la fiducia interna del presidente degli Stati Uniti”. La Cina, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, “semplicemente voleva farvi credere che il vostro presidente non fosse così eccezionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump e Xi a Pechino: la Cina vince e gli USA perdono

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