L'ex presidente ha accusato la Cina di aver compiuto la più grande violazione di dati elettorali negli Stati Uniti, riferendo che nel 2020 avrebbe ottenuto illegalmente i dati di 220 milioni di elettori. Secondo quanto dichiarato, la Cina avrebbe agito per impedire la sua vittoria alle elezioni. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle fonti delle informazioni. L’accusa si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni riguardo alla sicurezza informatica.

Trump attacca la Cina. "Ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia" nel 2020, con la quale ha acquisito "illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi". La Cina "non voleva che Trump vincesse le elezioni", ha aggiunto il presidente. Il "nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza" ha aggiunto, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che ne dimostrano le vulnerabilità e le debolezze. Trump contro Abc e Nbc, fanno parte del complotto cinese «Nbc e Abc hanno deciso di non trasmettere» il discorso alla nazione sull'integrità delle elezioni perché «sanno quanto è corrotto il sistema e sono parte del complotto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump attacca la Cina per "la più grande violazione di dati elettorali Usa". Nel 2020, "Non voleva che vincessi"

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Trump e Xi a Pechino: la Cina vince e gli USA perdono

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