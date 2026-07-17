Trump agita il voto | attacco a Cia e Cina

Donald Trump ha tenuto un discorso rivolto ai suoi sostenitori, criticando la Cia e la Cina. Durante l'intervento, ha accusato le agenzie di intelligence di diffondere notizie false e ha attaccato la Cina, sostenendo che agisce contro gli interessi degli Stati Uniti. Il discorso è stato trasmesso in diretta e ha suscitato reazioni sui social e tra i politici.

Donald Trump parla agli americani in un discorso a tutto campo, con l'obiettivo di dialogare con la sua base senza filtri, rovesciando la versione dei media che lui definisce "fake news". Lo stesso presidente anticipa uno dei momenti centrali del suo intervento, ossia l'intenzione di svelare una "notizia davvero importante", sottolineando l'importanza di "elezioni libere e corrette, perché senza non c'è un Paese". Il tycoon ha creato molta attesa intorno al suo discorso, e la stessa portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ripete sino all'ultimo che "la verità è che nessuno sa cosa ha intenzione di dire Trump, ed è per questo che tutti dovrebbero sintonizzarsi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump affronta il viaggio diplomatico più importante, quello in Cina da Xi Jinping

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