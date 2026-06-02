La Cina ha schierato il Bureau 9 in Iran, un’unità dedicata a contrastare le attività di spionaggio della CIA e del Mossad. Il focus principale riguarda il blocco degli infiltrati e la protezione delle infrastrutture iraniane tramite tecnologie digitali avanzate. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità operative o sulle tecnologie impiegate, né sui metodi adottati per individuare e neutralizzare le minacce provenienti dall’estero.

? Domande chiave Come può il Bureau 9 bloccare gli infiltrati della CIA?. Quali tecnologie digitali cinesi stanno blindando le infrastrutture iraniane?. Perché l'Iran ha scelto di affidare la sicurezza ai tecnici di Pechino?. Quante persone sono state giustiziate per sospetta spionaggio straniero?.? In Breve Richiesta ufficiale di assistenza cinese inviata all'Iran nella primavera del 2025.. Uso del satellite TEE-01B per monitorare basi militari statunitensi in Medio Oriente.. Circa 800 persone giustiziate dopo blitz contro sospette reti di spionaggio straniere.. Sostituzione software occidentali con sistemi cifrati cinesi per creare la Grande Muraglia Digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio in Iran: la Cina schiera il Bureau 9 contro CIA e Mossad

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