Taiwan dazi Iran | cosa si sono detti Trump e Xi nel più grande vertice di sempre tra Usa e Cina

Durante un vertice tra Stati Uniti e Cina, i due leader hanno discusso di questioni commerciali, con segnali di miglioramento nei rapporti tra i due paesi. Tuttavia, si sono anche confrontati su temi delicati come Taiwan, e questa discussione potrebbe influenzare l’andamento delle relazioni future. Nessun dettaglio sulla durata dell'incontro o sui contenuti specifici delle conversazioni è stato reso pubblico.

I rapporti commerciali tra Cina e Usa stanno migliorando. Ma un disaccordo su Taiwan potrebbe far precipitare le relazioni. E farle finire in una situazione pericolosa. Tanto da sfociare in un conflitto. Il presidente cinese Xi Jinping lo ha detto al suo omologo Donald Trump durante la visita del presidente americano a Pechino, come riporta l’agenzia di stampa Reuters. Le osservazioni del leader cinese su Taiwan rappresentano un avvertimento netto, ma non senza precedenti, in un incontro solenne che per il resto è apparso amichevole e rilassato, e che Trump ha descritto come forse «il più grande vertice di sempre». L’incontro tra Trump e Xi....🔗 Leggi su Open.online

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#Trump è in #Cina per incontrare Xi Jinping. Sul tavolo i temi più importanti del panorama mondiale: #Iran, #Taiwan, #IA, #dazi, l'uso delle armi nucleari e una possibile apertura economica da parte di Pechino. Cosa c'è da sapere: x.com

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