Trump il 4 luglio e il discorso di 40 minuti | Siamo più ricchi e forti che mai Poi lo show con i fuochi d’artificio | Il più grande della storia – Il video

Nonostante un nubifragio, l’ex presidente degli Stati Uniti ha tenuto un discorso di circa 40 minuti sul National Mall, in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Nel suo intervento ha affermato che il paese è più ricco e forte che mai. Dopo il discorso, si è svolto uno spettacolo di fuochi d’artificio dichiarato il più grande della storia, accompagnando la celebrazione.

Nonostante il nubifragio, Donald Trump è riuscito a tenere il discorso celebrativo per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza sul National Mall di Washington. Due ore di ritardo, e quaranta minuti di proclami: dopo le 23, il tycoon è salito sul palco e ha preso la parola sotto il Washington Monument. «Buonasera, America. Se pensate che sia stato facile, vi assicuro che non lo è stato», ha esordito Trump, spiegando di aver voluto mantenere l’impegno nonostante i fulmini. «Ho detto che avrei parlato anche davanti a una sola persona alle quattro del mattino. Non ci saremmo fatti fermare», ha aggiunto. L’attacco, di nuovo, al comunismo. 🔗 Leggi su Open.online

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Stato dellUnione, il discorso di Trump: Usa più ricca e forte

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