Trump accusa la Cina di interferenze nelle elezioni USA | le carte dell'intelligence americana lo smentiscono

Donald Trump ha dichiarato che il sistema elettorale degli Stati Uniti è molto vulnerabile e ha accusato la Cina di aver ottenuto illegalmente i dati di 220 milioni di elettori e di aver influenzato le elezioni del 2020. Tuttavia, le agenzie di intelligence americane hanno smentito queste affermazioni, considerando infondate le accuse di interferenze cinesi nelle elezioni. Il discorso è stato pronunciato durante un intervento pubblico alla nazione.

In un discorso alla nazione Donald Trump ha detto che il sistema elettorale degli Stati Uniti è estremamente "vulnerabile". Ha accusato la Cina di aver "acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi" e di aver influenzato le elezioni nel 2020. Ha anche affermato che dei nuovi documenti dell'intelligence gli avrebbero dato ragione: in realtà, lo smentiscono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trump accuses China of 2020 voting interference, contradicting US intelligence findings

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