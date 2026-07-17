Trump accusa la Cina di interferenze nelle elezioni USA | le carte dell'intelligence americana lo smentiscono

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Donald Trump ha dichiarato che il sistema elettorale degli Stati Uniti è molto vulnerabile e ha accusato la Cina di aver ottenuto illegalmente i dati di 220 milioni di elettori e di aver influenzato le elezioni del 2020. Tuttavia, le agenzie di intelligence americane hanno smentito queste affermazioni, considerando infondate le accuse di interferenze cinesi nelle elezioni. Il discorso è stato pronunciato durante un intervento pubblico alla nazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In un discorso alla nazione Donald Trump ha detto che il sistema elettorale degli Stati Uniti è estremamente "vulnerabile". Ha accusato la Cina di aver "acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi" e di aver influenzato le elezioni nel 2020. Ha anche affermato che dei nuovi documenti dell'intelligence gli avrebbero dato ragione: in realtà, lo smentiscono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump accuses China of 2020 voting interference, contradicting US intelligence findings

Video Trump accuses China of 2020 voting interference, contradicting US intelligence findings

Notizie e thread social correlati

Trump ha accusato la Cina di interferenze nelle elezioni del 2020Nella notte tra giovedì e venerdì, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la Cina avrebbe interferito nelle elezioni del 2020.

Trump: "Aspetto oggi una risposta da Teheran". Intelligence Usa: "Khamenei fondamentale nelle strategie dell'Iran"Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a crescere, con il presidente statunitense che ha dichiarato di attendere una risposta da Teheran...

Temi più discussi: Trump ha accusato la Cina di interferenze nelle elezioni del 2020; Trump accusa la Cina: rubò i dati di 220 milioni di elettori nel 2020; Trump accusa: elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola; Trump attacca la Cina e declassifica le indagini dei servizi: Vulnerabilità scioccanti nel voto.

cina di trump accusa la cinaTrump accusa la Cina sul voto, ma gli stessi documenti che desecreta lo smentisconoIl discorso alla nazione doveva rassicurare sulle midterm di novembre. Il presidente parla di complotto cinese e deep state, chiede il Save America Act. Eppure le carte declassificate dalla Casa Bianc ... ilfoglio.it

cina di trump accusa la cinaTrump accusa la Cina di interferenze nelle elezioni USA: le carte dell’intelligence americana lo smentisconoIn un discorso alla nazione Donald Trump ha detto che il sistema elettorale degli Stati Uniti è estremamente vulnerabile ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web