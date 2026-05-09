Trump | Aspetto oggi una risposta da Teheran Intelligence Usa | Khamenei fondamentale nelle strategie dell' Iran

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a crescere, con il presidente statunitense che ha dichiarato di attendere una risposta da Teheran entro la serata. Nel frattempo, le agenzie di intelligence americane hanno riferito che il leader supremo iraniano riveste un ruolo chiave nelle strategie del paese. La situazione rimane volatile, senza ulteriori dettagli sulle proposte presentate o sulle reazioni di Teheran.

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