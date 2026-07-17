Trump accusa la Cina di interferenze elettorali Pechino replica | Calunnie

Il presidente degli Stati Uniti ha accusato la Cina di interferenze nelle elezioni. La risposta di Pechino è stata di netta smentita, definendo le accuse come calunnie. L'episodio ha intensificato lo scontro diplomatico tra i due paesi, con dichiarazioni pubbliche che si sono susseguite in giornata. Nessuna prova è stata presentata finora a supporto delle accuse statunitensi. La disputa ha attirato l’attenzione internazionale, alimentando le tensioni tra le due nazioni.

Si accende lo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Cina sulle presunte interferenze nelle elezioni americane. In un discorso televisivo dalla Casa Bianca, Donald Trump ha accusato Pechino di aver compiuto «la più vasta violazione di dati elettorali della storia», sostenendo che la Repubblica Popolare Cinese si sia appropriata illecitamente dei dati di 220 milioni di elettori statunitensi a partire dal ciclo elettorale del 2020. Alle accuse del presidente americano ha risposto il ministero degli Esteri cinese. Il portavoce Lin Jian ha definito le dichiarazioni di Trump «pure invenzioni e calunnie malevole», ribadendo che le accuse sono già state smentite e prive di fondamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Trump acusa a China de intervenir en elecciones 2020

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