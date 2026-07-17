Truist ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre del 2026. La banca ha riportato un utile netto di circa 1,5 miliardi di dollari, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono stati di 6,2 miliardi di dollari, con una diminuzione dello 0,5%. La crescita dei prestiti è stata dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti.

- CHARLOTTE, Carolina del Nord, 17 luglio 2026 PRNewswire -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha reso noti i risultati del secondo trimestre del 2026. Alle ore 8.00 ET di oggi, gli investitori possono accedere in tempo reale alla conferenza sugli utili del secondo trimestre 2026 tramite webcast o chiamata come segue: La pubblicazione dei risultati finanziari, la presentazione per gli investitori, compreso un allegato che riconcilia le informazioni non GAAP, e il Riepilogo trimestrale della performance del secondo trimestre 2026 di Truist, che contiene prospetti finanziari dettagliati, sono disponibili sul sito web dedicato alle Relazioni con gli investitori di Truist all'indirizzo https:ir. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Truist rende noti i risultati del secondo trimestre 2026

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