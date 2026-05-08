Sule aveva un trucco per ingannare il Bayern | Facevo la sauna con l'impermeabile per pesare meno

Sule ha rivelato di aver utilizzato un metodo per ingannare la pesatura al Bayern Monaco, affermando di aver indossato un impermeabile durante la sauna per risultare più leggero. La strategia consisteva nel non mangiare nulla prima delle verifiche e nel ricorrere a questo trucco per ridurre il peso. La dichiarazione è stata resa nota durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle eventuali sanzioni.

Sule aveva trovato il modo di aggirare la pesatura obbligatoria al Bayern Monaco: "Non mangiavo un giorno e facevo la sauna, quando dovevo pesarmi avevo due chili e mezzo in meno".🔗 Leggi su Fanpage.it

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