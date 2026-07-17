Trovano il loro stallo disabili occupato dai vicini madre e figlio picchiati a Casoria Il ragazzo ha il naso rotto

Notizia in breve

Una donna ha denunciato di essere stata aggredita insieme al figlio, che ha il naso rotto, a Casoria. La denuncia è stata condivisa sui social, con foto delle ferite. La donna ha riferito che i vicini avevano occupato un alloggio destinato ai disabili. La vicenda è stata resa nota dal deputato che ha pubblicato le immagini delle ferite riportate.