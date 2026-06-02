Docenti picchiati a Parma la madre di un ragazzo | È stato il professore a iniziare

Un insegnante ha colpito con un calcio al ginocchio uno studente prima che si scatenasse la rissa ripresa nel video. La madre del ragazzo afferma che è stato il professore a iniziare la colluttazione. L’episodio si è verificato in una scuola di Parma, dove successivamente sono stati coinvolti altri docenti. La scena è stata filmata e sta facendo il giro delle notizie locali.

È stato il professore a colpire per primo suo figlio con un calcio al ginocchio. Prima che cominciasse la rissa ripresa nel video. A dirlo è la madre di uno dei tre studenti dell’ Itis indagati per minacce e percosse dal 21 maggio scorso. Quando hanno colpito il loro docente, dice la donna di origine marocchina, lui aveva appena rivolto un insulto razzista a un altro studente. Il figlio, 17 anni, nato e cresciuto in Italia, avrebbe detto al professore «non si può educare in questo modo». E il docente, stando alla denuncia, «gli ha tirato un calcio al ginocchio». La seconda versione della storia di Parma. Secondo la donna il colpo è stato talmente forte che i medici gli hanno dato tre giorni di prognosi al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

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