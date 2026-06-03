Docenti picchiati a Parma la madre di uno studente presenta denuncia | Il professore colpì mio figlio prima della rissa

Una madre ha presentato denuncia dopo che suo figlio è stato picchiato da un docente prima di una rissa avvenuta il 21 maggio in un istituto tecnico a Parma. La denuncia si aggiunge alle indagini in corso, che coinvolgono anche altri tre studenti per minacce e percosse. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento legale, con le autorità che stanno accertando i fatti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle modalità dell'aggressione o sui motivi.

Si arricchisce di un nuovo elemento la vicenda dell’aggressione a un docente dell’Itis di Parma avvenuta il 21 maggio e finita al centro di un’indagine per minaccia e percosse nei confronti di tre studenti. Come riferisce la Gazzetta di Parma, la madre di uno dei ragazzi coinvolti ha presentato una denuncia in Questura sostenendo che, prima della rissa avvenuta in un parco vicino all’istituto, il professore avrebbe colpito suo figlio con un calcio al ginocchio. La donna chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto e riconosce le responsabilità del figlio per quanto avvenuto successivamente. “Non doveva mettere le mani addosso al... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trani, quindicenne picchiato dall'autista: non aveva il biglietto - Vita in diretta 20/05/2026

Notizie e thread social correlati

Docenti picchiati a Parma, la madre di un ragazzo: «È stato il professore a iniziare»Un insegnante ha colpito con un calcio al ginocchio uno studente prima che si scatenasse la rissa ripresa nel video.

Docenti picchiati, la madre di uno studente: “Il prof ha iniziato”Una madre di uno studente ha affermato che il docente ha iniziato la colluttazione durante l’incidente avvenuto tra alcuni studenti e un insegnante...

Temi più discussi: Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia; Docenti picchiati a Parma, 3 studenti indagati: spunta un altro video; Docenti picchiati a Parma, i tre studenti indagati e perquisiti; Docenti picchiati a Parma, Il mio collega preso a cinghiate. E' bastato un rimprovero per far scattare la rabbia del branco.

Sui docenti picchiati a Parma la madre di uno degli studenti racconta tutto in modo diverso: È stato il professore a iniziare #Attualita x.com

Docenti picchiati a Parma, la madre del 17enne indagato: Ha iniziato il professore con insulti razzisti e colpendolo, lo abbiamo denunciatoLa madre di uno degli studenti coinvolti nell'episodio mostrato sui social anche da due video: I ragazzi erano in pausa pranzo nel cortile dell’istituto e il professore ha rimproverato uno di loro ch ... corrieredibologna.corriere.it

Docenti picchiati a Parma, i tre studenti indagati e perquisiti reddit

Docenti picchiati, la madre di uno studente: Il prof ha iniziatoUna nuova versione dei fatti cambia la prospettiva sulla rissa avvenuta a Parma tra alcuni studenti e un professore dell’Itis, episodio finito al centro ... ilsipontino.net