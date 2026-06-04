Una tromba d’aria ha causato danni significativi nel territorio, abbattendo tetti di edifici e devastando serre. Diversi immobili sono stati scoperchiati, lasciando molte strutture in condizioni di emergenza. Il maltempo ha interessato principalmente la zona di Argenta, provocando danni estesi a case e aree agricole. Non sono stati segnalati feriti, ma le autorità stanno valutando l’entità dei danni e le operazioni di messa in sicurezza.

Case scoperchiate e serre danneggiate, Argenta stretta nella morsa del maltempo, che ha causato danni ingenti al territorio. Una Festa della Repubblica dal sapore amaro, dove i residui del giorno dopo sono detriti di abitazioni, alberi sradicati e, come detto, serre devastate. Una forte e improvvisa tromba d’aria si è abbattuta sulla frazione di Bando, colpendo la piazza del paese, residenze private e attività agricole. È martedì e sono da poco passate le 18 quando il cielo inizia a farsi minaccioso e, nel giro di pochi minuti, scatena tutta la sua furia sulla comunità di Bando: vento, pioggia e grandine. "Mi trovavo in casa e all’improvviso è arrivato un vento fortissimo, accompagnato da una raffica di pioggia che dal tetto è entrata nella mia abitazione, allagandola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tromba d’aria devasta serre e tetti dei palazzi

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