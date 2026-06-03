Una tromba d’aria ha colpito il nord-est della città, causando danni e blocco di diverse strade. Alcune arterie principali sono state chiuse al traffico a causa di alberi abbattuti e detriti. Un pino è caduto e ha colpito il tetto di una pompa di benzina, danneggiandola. Non sono stati segnalati feriti, ma molte zone sono rimaste isolate per ore. La protezione civile sta intervenendo per ripulire le strade e ripristinare la circolazione.

Quali strade sono rimaste completamente bloccate dal passaggio del vento?. Come ha fatto un pino a colpire il tetto della pompa?. Cosa è successo agli stand dei commercianti nel mercato rionale?. Quali oggetti dai balconi hanno reso pericolose le strade di Prati?.? In Breve Fenomeno avvenuto mercoledì 3 giugno tra le ore 8 e le 9.. Un pino ha colpito il tetto di una pompa su via Val di Sangro.. Danni ai mercati di via Val di Lanzo e al quartiere Montesacro.. Viabilità interrotta in via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche e via Conca d'Oro.. Una tromba d’aria devasta il quadrante nord-est di Roma mercoledì 3 giugno. Una violenta tromba d’aria ha colpito la zona di Prati Fiscali e Conca d’Oro nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, scatenando danni ingenti a alberi, arredi urbani e segnaletica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roma, tromba d’aria devasta il nord-est: caos e danni ingenti

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