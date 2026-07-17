trofeo bortolotti il 14 agosto si gioca atalanta athletic club

CALCIO. Sarà l’ultima amichevole prima dell’andata dei playoff di Conference League. Fischio d’inizio alle 20.45. Sarà contro l’Athletic Club di Bilbao l’ultima amichevole dell’Atalanta prima dell’inizio della stagione. Gli spagnoli, affrontati dai nerazzurri nella scorsa edizione della Champions League, scenderanno in campo alla New Balance Arena per la 27esima edizione del Trofeo Bortolotti, venerdì 14 agosto alle 20.45. Dopo l’ultima edizione giocata contro la Juventus, il trofeo estivo organizzato dall’Atalanta torna a respirare un clima internazionale, come da tradizione. Oltre allo spettacolo sul campo, sarà l’occasione per un saluto tra squadra e tifosi prima dell’inizio degli impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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