Atalanta il 14 agosto torna il Trofeo Bortolotti | la sfida sarà con l’Athletic Club

Da bergamonews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 agosto si terrà al campo della New Balance Arena la partita tra l’Atalanta e l’Athletic Club, sette mesi dopo l’ultima sfida. In questa occasione, non si tratta di una fase di Champions League, ma di un match che fa parte del Trofeo Bortolotti, un torneo amichevole. La partita rappresenta il ritorno in campo tra le due squadre, con l’obiettivo di prepararsi alla nuova stagione.

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Sette mesi dopo, alla New Balance Arena sarà ancora Atalanta contro Athletic Club. Stavolta però non sarà la League Phase della Champions League, ma il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, la tradizionale amichevole che chiuderà il programma estivo nerazzurro e vedrà la squadra di Bilbao come avversaria in quella che potrebbe essere la ‘prova generale’. La partita è in programma venerdì 14 agosto alle 20.45 alla New Balance Arena e rappresenta la 27ª edizione del tradizionale evento dedicato alla memoria di due indimenticabili presidenti dell’Atalanta, che hanno scritto pagine importanti della storia dell’Atalanta, ricordando inoltre il dirigente Mario Bresciani ed il medico sociale Valter Polini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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