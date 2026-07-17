Atalanta il 14 agosto torna il Trofeo Bortolotti | la sfida sarà con l’Athletic Club

Sette mesi dopo, alla New Balance Arena sarà ancora Atalanta contro Athletic Club. Stavolta però non sarà la League Phase della Champions League, ma il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, la tradizionale amichevole che chiuderà il programma estivo nerazzurro e vedrà la squadra di Bilbao come avversaria in quella che potrebbe essere la ‘prova generale’. La partita è in programma venerdì 14 agosto alle 20.45 alla New Balance Arena e rappresenta la 27ª edizione del tradizionale evento dedicato alla memoria di due indimenticabili presidenti dell’Atalanta, che hanno scritto pagine importanti della storia dell’Atalanta, ricordando inoltre il dirigente Mario Bresciani ed il medico sociale Valter Polini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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