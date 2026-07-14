Atalanta il Trofeo Bortolotti con l’Athletic Bilbao | si va verso la rivincita coi baschi

Da ecodibergamo.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 agosto si terrà a Bergamo una partita tra l’Atalanta e l’Athletic Bilbao, senza ancora una conferma ufficiale. La sfida rappresenta una possibile rivincita dopo il confronto in Champions a gennaio, terminato 2-3. Nello stesso periodo, si sta organizzando anche un test contro il Mantova, previsto per mercoledì 22 a Zingonia.

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CALCIO. Manca la conferma ufficiale per la sfida del 14 agosto a Bergamo contro la squadra spagnola, già affrontata in Champions a gennaio (2-3). In via di definizione anche il test col Mantova, mercoledì 22 a Zingonia. Il Bortolotti ad agosto contro l’Athetic Bilbao? Manca l’ufficialità, ma le chance di rivedere i baschi alla New Balance Arena dopo la sfida in Champions League sono estremante alte. In attesa di cominciare sabato 18 luglio a Clusone (alle 17) contro l’Under 23, l’Atalanta sta definendo il calendario delle amichevoli e dei test di lusso estivi. Spicca la sfida per il Trofeo Bortolotti, tradizionale happening di metà agosto.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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