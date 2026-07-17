tribunale allarme organico anm protesta

Al tribunale di Urbino il numero di giudici e funzionari è diminuito, contrariamente all’aumento registrato in altri uffici giudiziari. La riduzione si è verificata dopo una campagna di stabilizzazioni che avrebbe dovuto rafforzare il personale. La situazione ha portato all’allarme tra i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati, che hanno annunciato una protesta. La questione riguarda la carenza di personale rispetto alle esigenze operative dell’ufficio.

Mentre tutti i tribunali e le procure vedono un aumento dell’organico, a Urbino accade il contrario. La recente campagna di stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato che il ministero della Giustizia ha attuato nei giorni scorsi per i palazzi di giustizia italiani pare essersi dimenticata di Urbino, dove invece la scopertura di organico è addirittura cresciuta. Lo fa presente l’Associazione Nazionale Magistrati urbinate, che ha diffuso i dati puntuali su tribunale e procura di Urbino: "Se la carenza di organico pre stabilizzazione in procura era del 57% e tale è rimasta (ovvero più della metà dei posti sono vacanti), in tribunale è addirittura aumentata dal 43% al 54%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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