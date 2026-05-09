Giornata della legalità con gli studenti in tribunale a Reggio | l’iniziativa dell’Anm

Il 9 maggio 2026 a Reggio Emilia si è svolta una giornata dedicata alla legalità, durante la quale studenti hanno visitato il tribunale. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati e ha coinvolto i giovani in incontri con i professionisti del settore giudiziario. L’obiettivo era far conoscere da vicino le diverse funzioni della giustizia e i processi che si svolgono nelle aule di tribunale.

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