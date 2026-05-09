Giornata della legalità con gli studenti in tribunale a Reggio | l’iniziativa dell’Anm
Il 9 maggio 2026 a Reggio Emilia si è svolta una giornata dedicata alla legalità, durante la quale studenti hanno visitato il tribunale. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati e ha coinvolto i giovani in incontri con i professionisti del settore giudiziario. L’obiettivo era far conoscere da vicino le diverse funzioni della giustizia e i processi che si svolgono nelle aule di tribunale.
Reggio Emilia, 9 maggio 2026 – Capire le tante sfaccettature del mondo della giustizia, il valore della legalità e del recupero sociale di chi ha commesso reati attraverso i suoi protagonisti, andando oltre i cliché. Questa mattina un centinaio di studenti delle scuole reggiane ha affollato il tribunale di Reggio per partecipare alla “Giornata della legalità”, organizzata dalla sezione reggiana dell’Anm (Associazione nazionale magistrati). Erano presenti ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, degli istituti scolastici Nobili, Galvani-Iodi, Scaruffi-Levi-Tricolore di Rivalta e Reggio, del Convitto Corso di Correggio e della scuola Iexs (International experiential school).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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