No al depotenziamento del Tribunale Mozione unitaria contro la proposta dell’Anm

Notizia in breve

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione che respinge ogni proposta di ridimensionamento del Tribunale. La decisione arriva in risposta a una proposta dell’Associazione Nazionale Magistrati, che prevedeva un depotenziamento degli spazi e delle funzioni giudiziarie. La mozione invita a mantenere inalterate le strutture e le risorse attuali, sottolineando la volontà di difendere l’autonomia e l’efficienza del tribunale.