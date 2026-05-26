No al depotenziamento del Tribunale Mozione unitaria contro la proposta dell’Anm
Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione che respinge ogni proposta di ridimensionamento del Tribunale. La decisione arriva in risposta a una proposta dell’Associazione Nazionale Magistrati, che prevedeva un depotenziamento degli spazi e delle funzioni giudiziarie. La mozione invita a mantenere inalterate le strutture e le risorse attuali, sottolineando la volontà di difendere l’autonomia e l’efficienza del tribunale.
Il Consiglio comunale dice "no" a qualunque ipotesi di ridimensionamento del Tribunale. Lo fa attraverso una mozione unitaria presentata dai gruppi consiliari del Comune "per esprimere la netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di soppressione o depotenziamento del Tribunale cittadino, a seguito della proposta avanzata dall’ Associazione nazionale magistrati relativa alla revisione degli uffici giudiziari italiani". Nel documento approvato dall’assemble elettiva cittadina si evidenzia come "il Tribunale di Spoleto rappresenti un presidio essenziale di legalità, sicurezza e giustizia per un vasto territorio dell’Umbria centrale che coinvolge circa 220mila cittadini tra Spoletino, Folignate, Media Valle del Tevere e Valnerina". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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