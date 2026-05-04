A Villa Severi si accendono le discussioni sulla gestione del bar nel parco, con alcuni visitatori che affermano di poter usufruire dei servizi anche senza essere soci Arci, mentre altri sostengono di aver avuto accesso solo mostrando tessere o pagando somme elevate, come 12 euro per un bicchiere d’acqua e due foto formato tessera. La questione ha suscitato diverse reazioni tra chi frequenta regolarmente l’area verde.

AREZZO – Scoppia il caso a Villa Severi, dove secondo alcuni frequentatori il bar nel parco sarebbe accessibile solo ai soci Arci, mentre altri giurano di averci preso caffè, acqua e pure il ghiacciolo senza manco dire “buongiorno”. La segnalazione, partita da Beatrice con tono tra il perplesso e il “ma siamo seri?”, ha acceso un dibattito degno del miglior derby tra “boh a me non è mai successo” e “confermo, mi hanno negato pure una bottiglietta d’acqua come fossi un clandestino dell’idratazione”. Nel frattempo, fonti non confermate parlano di una nuova stretta: pare che anche le panchine stiano valutando l’introduzione della tessera, mentre una delle fontanelle avrebbe già iniziato a chiedere il codice fiscale prima di far scorrere l’acqua.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Villa Severi pure l’acqua ha la tessera: fontanella sorpresa a chiedere 12 euro e due foto formato tessera

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