Viaggiare costerà di più Regione vara il rincaro dei biglietti di Trenord Il Comune non la seguirà

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione ha annunciato un aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti di Trenord. Il Comune di Milano ha comunicato che non applicherà aumenti sui servizi di tram, autobus e metropolitane.

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Anastasio Il Comune di Milano non intende seguire Regione Lombardia sulla strada degli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti di tram, autobus e metropolitane. Questo è quanto è trapelato da Palazzo Marino nel tardo pomeriggio di ieri, non appena nota la delibera con la quale la Giunta lombarda ha invece varato rincari dell’1,85% per il trasporto pubblico locale e del 3,88% per il servizio ferroviario regionale, vale a dire i treni di Trenord. Una delibera, quella di Palazzo Lombardia, ormai stagionale, quasi un rito, anzi un automatismo, per effetto di una riforma della legge regionale finalizzata proprio a questo scopo. Nel dettaglio,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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