Trenord dopo le vacanze in Lombardia arriva la stangata | il biglietto costerà il 3,9% in più

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal primo settembre, i prezzi dei biglietti Trenord in Lombardia aumenteranno del 3,9%. La decisione è stata approvata dalla Giunta regionale, che ha comunicato l'incremento senza specificare motivazioni aggiuntive. L’aumento si applica a tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti, interessando i viaggi quotidiani e periodici. L’aumento si inserisce in una serie di variazioni tariffarie programmate per quest’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

?????? Milano, 17 luglio 2026 – Dal primo settembre viaggiare a bordo dei treni di Trenord costerà di più. La Giunta di Regione Lombardia ha infatti approvato una delibera che prevede un rincaro del 3,88% per i biglietti e gli abbonamenti del servizio ferroviario regionale e dell’ 1,85% per i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Con una differenza, però. L’aumento del prezzo dei titoli di viaggio Trenord è sicuro e, come detto, scatterà dal primo settembre. L’aumento del prezzo dei titoli di viaggio di bus, tram e metropolitane è invece lasciato alla discrezionalità dei Comuni, che possono scegliere se coprire l’aumento con fondi propri, quindi senza attingere dalle tasche dei cittadini, o se attingervi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

trenord dopo le vacanze in lombardia arriva la stangata il biglietto coster224 il 39 in pi249
© Ilgiorno.it - Trenord, dopo le vacanze in Lombardia arriva la stangata: il biglietto costerà il 3,9% in più
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto ora arriva direttamente in chatTrenord ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione che consente ai viaggiatori di ricevere i biglietti tramite WhatsApp.

Trenord, il biglietto del treno ora arriva su WhatsApp: come funziona il nuovo servizioTrenord ha avviato un nuovo servizio che consente ai viaggiatori di ricevere il biglietto del treno direttamente su WhatsApp.

Argomenti più discussi: Trenord, dopo le vacanze in Lombardia arriva la stangata: il biglietto costerà il 3,9% in più; Previsto un nuovo sciopero nazionale dei treni: ecco quando si fermerà la circolazione ferroviaria.

trenord dopo le vacanzeTrenord, dopo le vacanze in Lombardia arriva la stangata: il biglietto costerà il 3,9% in piùDall’1 settembre all’adeguamento Istat si aggiunge il rincaro per il raggiungimento della ’soddisfazione dei viaggiatori’. Per bus, tram e metrò l’aumento sarà dell’1,9%, ma ogni Comune potrà decidere ... ilgiorno.it

trenord dopo le vacanzeDisagi per i treni dopo il temporale: linea danneggiata tra Gazzada e Varese, possibili ritardi e cancellazioniRitardi stimati fino a 15 minuti, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni che riguardano le linee Treviglio-Milano-Varese e Porto Ceresio-Varese-Gallarate ... varesenews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web