Dal primo settembre, i prezzi dei biglietti Trenord in Lombardia aumenteranno del 3,9%. La decisione è stata approvata dalla Giunta regionale, che ha comunicato l'incremento senza specificare motivazioni aggiuntive. L’aumento si applica a tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti, interessando i viaggi quotidiani e periodici. L’aumento si inserisce in una serie di variazioni tariffarie programmate per quest’anno.

?????? Milano, 17 luglio 2026 – Dal primo settembre viaggiare a bordo dei treni di Trenord costerà di più. La Giunta di Regione Lombardia ha infatti approvato una delibera che prevede un rincaro del 3,88% per i biglietti e gli abbonamenti del servizio ferroviario regionale e dell’ 1,85% per i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Con una differenza, però. L’aumento del prezzo dei titoli di viaggio Trenord è sicuro e, come detto, scatterà dal primo settembre. L’aumento del prezzo dei titoli di viaggio di bus, tram e metropolitane è invece lasciato alla discrezionalità dei Comuni, che possono scegliere se coprire l’aumento con fondi propri, quindi senza attingere dalle tasche dei cittadini, o se attingervi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord, dopo le vacanze in Lombardia arriva la stangata: il biglietto costerà il 3,9% in più

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