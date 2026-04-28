Trenord sbarca su WhatsApp | il biglietto ora arriva direttamente in chat

Trenord ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione che consente ai viaggiatori di ricevere i biglietti tramite WhatsApp. La novità, disponibile a Milano, permette di ricevere il titolo di viaggio direttamente in chat, facilitando l’accesso e l’utilizzo del biglietto senza doverlo stampare o scaricare separatamente. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

Milano fa un ulteriore passo verso la digitalizzazione totale dei trasporti. Trenord ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità che permette ai viaggiatori di ricevere il proprio biglietto direttamente su WhatsApp. L'iniziativa punta a semplificare l'esperienza d'acquisto, sfruttando la.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ora se non leggi le chat su WhatsApp interviene direttamente l’Applicazione: così entra dentro le conversazioniL’accumulo di messaggi non letti è diventato il nuovo stress digitale del decennio, una sorta di debito cognitivo che si accumula tra gruppi di... WhatsApp conquista Garmin: ora chat e chiamate arrivano direttamente al tuo polsoWhatsApp è molto più di una semplice applicazione di messaggistica, e adesso aggiunge alla sua storia un’altra novità importante. Contenuti e approfondimenti Trenord, il biglietto del treno si riceve anche su whatsappTRENORD: IL BIGLIETTO DEL TRENO SI RICEVE SU WHATSAPP Il ticket via chat è acquistabile alle self-service e ai Digital Gate di Milano Centrale, Cadorna, ... piacenzasera.it Trenord: il biglietto del treno si riceve su WhatsApp(FERPRESS) – Milano, 28 APR – Il biglietto del treno? Si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i Digital Gate, desk dedicati alle vendite ... ferpress.it