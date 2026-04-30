Trenord il biglietto del treno ora arriva su WhatsApp | come funziona il nuovo servizio

Trenord ha avviato un nuovo servizio che consente ai viaggiatori di ricevere il biglietto del treno direttamente su WhatsApp. Dopo l'acquisto, il biglietto viene inviato come messaggio sulla chat, eliminando la necessità di stampare o scaricare un documento separato. La funzione mira a rendere più semplice il processo di acquisto e di controllo a bordo. Il servizio è attivo per gli utenti che utilizzano l'app di Trenord e il servizio di messaggistica.

Il biglietto del treno arriva direttamente sullo smartphone con un messaggio. Trenord introduce la possibilità di ricevere il titolo di viaggio su WhatsApp, sfruttando la chat per semplificare le procedure di acquisto e controllo. Il servizio è attivo per i viaggiatori che utilizzano le.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto ora arriva direttamente in chat Leggi anche: Il biglietto del treno? Ora arriva comodamente via Whatsapp Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trenord lancia il biglietto ferroviario su WhatsApp; Trenord sbarca su WhatsApp: il biglietto ora arriva direttamente in chat; Trenord, arriva il biglietto del treno via chat: si può ricevere anche su Whatsapp; I biglietti del treno su Whatsapp: Trenord punta alla digitalizzazione. In Lombardia il biglietto del treno si può ricevere anche su WhatsAppIl biglietto del treno in Lombardia si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i digital gate, desk dedicati alle vendite totalmente digita ... ticinonotizie.it Trenord, viaggio sempre più digitale: ora il biglietto è su WhatsAppIl biglietto del treno arriva direttamente in chat. Trenord amplia i propri canali digitali e introduce la possibilità di ricevere il titolo di viaggio su ... bsnews.it Il biglietto del treno in Lombardia si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i digital gate, desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi nelle stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta - facebook.com facebook Forze Armate sui treni Trenord: nuova convenzione dal 1° maggio x.com