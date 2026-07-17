Lunedì sarà eseguita l’autopsia sul 41enne morto a Cognento di Campagnola dopo essere stato investito da una bicicletta. L’incidente coinvolse anche un noto cantante e conduttore televisivo, che si trovava sul luogo. La famiglia del deceduto ha espresso il desiderio di incontrare i familiari dell’artista. La ricostruzione dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Si terrà lunedì l’autopsia sul 41enne Alessandro Magnani, morto a Cognento di Campagnola a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche Paolo Belli, il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi. L’esame medico-legale si terrà all’obitorio di Parma: la vittima, che abitava a Canolo di Correggio, era stata portata in elisoccorso lunedì all’ospedale Maggiore ed era venuta a mancare il giorno dopo senza mai riprendere conoscenza. L’esame disposto dal pubblico ministero Valentina Salvi è affidato alla professoressa medico legale Valentina Bugelli; anche la difesa di Belli, indagato come avviene di prassi in questi casi per l’ipotesi di omicidio stradale, ha nominato un proprio consulente tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolto dalla bici, lunedì l’autopsia: "Belli vorrebbe incontrare i familiari"

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Paolo Belli, l'incidente in bici: morto il pedone - Vita in diretta 15/07/2026

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