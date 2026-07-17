Trastevere sequestrato e picchiato per due ore in un B&B | ai domiciliari anche un finalista di Area Sanremo 2025

Un uomo è stato sequestrato e picchiato per due ore in un bed and breakfast nel centro di Trastevere. La vittima, coinvolta in un presunto piano pianificato nei minimi dettagli, è stata aggredita in una stanza dell’albergo. Tra le persone coinvolte, anche un finalista di Area Sanremo 2025 è stato posto agli arresti domiciliari. La vicenda riguarda motivi sentimentali e l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo la denuncia della vittima.

Un presunto piano studiato nei minimi dettagli, una trappola orchestrata per motivi sentimentali e due ore di violenze in una stanza di un bed and breakfast nel cuore di Trastevere. È questo lo scenario ricostruito dalla Procura di Roma nell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari di tre giovani, tra cui un cantante finalista di Area Sanremo 2025, accusati, a vario titolo, di sequestro di persona, rapina aggravata e tortura. Una quarta persona risulta indagata. Il provvedimento cautelare, disposto dal gip Emanuela Attura su richiesta della Procura capitolina, nasce dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia Roma Trastevere su un episodio avvenuto nell’ottobre 2025 all’interno di un B&B di vicolo del Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Torturato in un b&b a Roma dopo il ricatto sessuale: arrestati un cantante e un'attrice

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