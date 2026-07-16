Roma tre giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per un pestaggio in un bed & breakfast a Trastevere Motivo | una donna contesa

Tre giovani vincitori di «Area Sanremo 2025» sono stati arrestati con l'accusa di aver sequestrato e rapinato un uomo in un bed & breakfast a Trastevere. Le accuse riguardano un pestaggio avvenuto in relazione a una donna contesa. Tra i fermati ci sono anche un 25enne e altri due minorenni. Le autorità hanno sequestrato la scena del crimine e stanno indagando sui dettagli dell'aggressione e sui motivi alla base del gesto.

Sequestro di persona e rapina aggravata. Sono le accuse contestate a tre giovani, di cui uno di 25 anni, tra i dieci vincitori della competizione musicale «Area Sanremo2025», finiti agli arresti domiciliari (un quarto è stato indagato) nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri, su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73 nel rione Trastevere, a Roma. Movente del fatto una donna contesa. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura, che ha accolto la richiesta della Procura di Roma. Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, la vittima, secondo quanto riferito da LaPresse, sarebbe stata attirata con un pretesto in una stanza del B&B da una delle indagate. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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