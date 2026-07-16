A Roma, un 22enne è stato sequestrato e picchiato per due ore in un B&B di Trastevere. Il cantante Solø, la sua ragazza e un altro uomo sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l’accusa di aver attirato la vittima nella struttura. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli dell’episodio.

A Roma, il cantante Solø, la sua ragazza e un amico sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di aver attirato un 22enne in un B&B di Trastevere. Lì sarebbe stato sequestrato, pestato e rapinato per circa due ore Una presunta trappola studiata nei dettagli, culminata con unsequestro, unviolento pestaggioe unarapina. È l’accusa contestata dalla Procura di Roma a tre giovani, tra cui il cantanteLuigi Augusto Bellini, noto artisticamente comeSolø, finalista di Area Sanremo 2025. I carabinieri della compagnia di Roma Trastevere hanno eseguito nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare agliarresti domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma, sequestrato e picchiato per due ore in un B&B di Trastevere: ai domiciliari anche il cantante Solø

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Torturato in un b&b a Roma dopo il ricatto sessuale: arrestati un cantante e un'attrice

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