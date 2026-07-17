Tragedia sul lavoro in Friuli | operaio muore travolto da un treno

Notizia in breve

Un operaio è morto travolto da un treno in Friuli. L’incidente è avvenuto questa mattina in prossimità di una ferrovia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima aveva circa 50 anni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. È il quarto decesso sul lavoro in Italia in due giorni.