Tragedia sul lavoro in Friuli | operaio muore travolto da un treno
Un operaio è morto travolto da un treno in Friuli. L’incidente è avvenuto questa mattina in prossimità di una ferrovia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima aveva circa 50 anni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. È il quarto decesso sul lavoro in Italia in due giorni.
Ennesimamorte biancain Italia, dopoi tre decessi sul luogo di lavoro registrati solo nella giornata di ieri. Questa volta la vittima è un operaio di 43 anni che deceduto dopo essere stato investito da un treno mentre svolgeva la sua mansione nei pressi della stazione diSan Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, nella regione Friuli-Venezia Giulia. L’uomo, che secondo quando appreso è un cittadino tunisino residente nel vicino comune di Latisana, era dipendente di una ditta esterna che stava eseguendolavori di manutenzione lungo la tratta ferroviaria Venezia-Trieste. Secondo quanto filtrato dalle prime ricostruzioni, intorno alle 13 la... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
RAI3 TGR FRIULI V.G. - Operaio muore dentro cisterna di alcol etilico in distilleria - (07-04-2026)
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